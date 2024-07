Reagisce dopo essere stato scoperto a rubare un paio di scarpe e finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ha cercato diundiin un negozio ma èdalla sicurezza, che a sua volta ha fatto intervenire i carabinieri. La reazione per garantirsi la fuga ha portato all’arresto di un uomo con l’accusa di rapina impropria. È successo a Navacchio: l’uomo ha rotto il dispositivo antitaccheggio ed ha tentato di uscire con undidal valore di 160 euro. Il dispositivo è comunque entrato in funzione. Il responsabile del negozio ha invitato l’uomo a rientrare e a lasciare il maltolto, ma questi l’avrebbe minacciato con un coltellino. A seguito dell’intervento della sicurezza del negozio e quindi dei militari dell’arma di Navacchio èfermato e,le operazioni di polizia giudiziaria, arree posto a disposizione dell’autorita? giudiziaria competente e condotto in