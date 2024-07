Proteggere la ricerca delle attività ostili Cos’ha deciso il G7 a Bologna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) La sicurezza dellaè stato uno dei temi al centro della riunione dei ministri del G7 di Scienza e tecnologia presieduta da Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della, a. “Abbiamo parlato della circolazione di talenti che devono poter condividere il fruttiloro ricerche e i grandi dati il più possibile senza che questo possa rappresentare un rischio o possa essere utilizzato in maniera ostile da nazionio per scopi”, ha spiegato la ministra. “Questo è un tema molto importante che sarà oggetto di una serie di indicazioni che scambieremo tra Paesi del G7 per fare in modo che lasia aperta ma anche riservata quando e quanto necessario”, ha aggiunto. Questa la direzione, dunque: “Apertura della scienza, quindi, e chiusura solo quando i dati non possono essere comunicati perché questo rappresenterebbe un pericolo per i contenuti dellastessa”.