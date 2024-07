Picchia la compagna ma arrivano i carabinieri | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 - Hato lama questa volta alla porta hanno bussato i militari. Nel corso del pomeriggio di martedì idella Stazione di Firenze Rifredi hannoin flagranza di reato un cittadino peruviano di 30 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. I militari si sono recati a casa dell’uomo al fine di effettuare una notifica nei suoi confronti quando, dopo aver bussato alla porta, ha aperto una donna, la sua, che in preda ai traumi di una violenza appena subita, alla vista deiè scoppiata a piangere. La 29enne peruviana è stata subito messa in sicurezza e trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Careggi, dove, una volta tranquillizzata e rassicurata, ha raccontato aidi essere vittima, da diversi mesi, di violenze fisiche e verbali da parte del compagno, il quale nel corso del mattinata era addirittura giunto a causarle delle ferite al collo e alle gambe con un tagliaunghie.