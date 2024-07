Morti sospette alla Rsa la sentenza definitiva Il 3 ottobre in Cassazione si decide su Wick

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il 3prossimo Leopoldosaprà se ladi assoluzione pronunciata nei suoi confronti dCorte d’Assise d’Appello di Macerata sarào se invece del caso delleRsa di Offida dovrà di nuovo occuparsi un tribunale, nel caso specifico la Corte d’Assise d’Appello di Perugia, competente per territorio. Per quel giorno è infatti fissato l’appuntamento davantiCorte diche dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dProcura generale di Ancona dopo laassolutoria per l’infermiere ascolano. In 17 pagine il procuratore generale di Ancona Roberto Rossi ha sintetizzato il ricorso col quale chiedeCorte didi annullare ladi assoluzione emessa dCorte d’Assise d’Appello di Ancona nei confronti di Leopoldoper i reati di omicidio consumati in danno di Lucia Bartolomei, Vincenzo Gabrielli, Domenica Grilli, Luigi Salvucci, Maria Antonietta Valentini e Teresa Vagnoni e per il tentato omicidio di Giuseppina Cameli.