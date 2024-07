Mondragone per l’Unità d’Italia e contro l’Autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024). Una premessa. Duole vedere il Consiglio comunale diridotto all’obbedienza. Anche l’ultimo episodio, quello relativo al brutto pasticciaccio procedurale per il conferimento della cittadinanza onoraria alla procuratrice Maria Antonietta Troncone (https://www.casertanotizie.com/politica/2024/07/08/il-pasticciaccio-procedurale-della-cittadinanza-onoraria-alla-procuratrice-troncone/), ha confermato il ruolo di mera ratifica dell’Assise. La colpa di tutto ciò è senz’altro della maggioranza consiliare, di colui che la comanda e del presidente del Consiglio comunale, che hanno via via svilito il ruolo del Consiglio comunale e umiliata la funzione di Consigliere comunale. Ai Consiglieri comunali di minoranza vogliamo segnalare, tuttavia, un’importante recente sentenza che stabilisce che qualora il componente di un organo collegiale sia presente e non segnali l’illegittimità, i presunti vizi diventano del tutto irrilevanti.