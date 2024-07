Mercato Napoli nuovo affare con l’Udinese? Arriva l’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Annuncio adalin merito a possibili nuovi affari dicon il: definito il futuro di alcuni calciatori. Ilcontinua a monitorare i possibili obiettivi diper rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In particolare, ad essere coinvolto dagli investimenti è stato il reparto difensivo: sono giàti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, manca oramai solo la firma per Alessandro Buongiorno. Ma non dovrebbero bastare questi acquisti. In questo ambito, potrebbe essere utile lo storico asse dicon, il quale ha sempre fruttato operazioni convenienti per entrambe le squadre. Chissà, quindi, se non possa tornare di moda un vecchio obiettivo come Nehuen Perez, già ad un passo dagli azzurri a gennaio in un possibile scambio con Ostigard, oppure che non si possa accelerare per un difensore esperto come Jaka Bijol, su cui c’è anche l’Inter.