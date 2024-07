Mense scolastiche e ospedaliere Anir | Serve un Tavolo nazionale per discutere di welfare e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Un invito alle altre associazioni datoriali e a tutte le forze sindacali, perché si istituisca un appositoper la ristorazione collettiva, che possadelle specificità della ristorazione collettiva, che metta al centro anche punti fondamentali come ile la produttività”. E’ l’appello lanciato alla quarta assemblea generale diConfindustria dal presidente Massimo Piacente. La ristorazione collettiva sta affrontando una crisi senza precedenti che sta portando anche all’individuazione, concertata con le istituzioni, di nuovi strumenti per puntare a uno sviluppo sostenibile e l’Associazioneimprese del settore immagina un nuovo futuro per le sue aziende. “Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità nel portare avanti, nonostante le difficoltà il servizio pubblico importante che portiamo presso le fasce più fragili della popolazione, come nelleo nella refezione ospedaliera – ha detto Piacente -.