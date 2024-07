L’ultimo errore di Giacomo Bozzoli prima dell’arresto L’ipotesi sul perché è tornato in Italia il nascondiglio nella villa e i 50 mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non aveva nessuna intenzione di costituirsiBazzoli, arrestato dopo 10 giorni di latitanzasuaa Soiano sul Lago, nel Bresciano. Dopo la fuga con la famigliain Francia e poi in Spagna, il 39enne sarebbe rientrato innelle ultime 24 ore. Ma non è ancora chiaro come sia riuscito a rientrare per nascondersi in casa sua senza incappare in un controllo delle forze dell’ordine. Della sua Maserati Levante non ci sarebbe più traccia. Poco dopo l’arresto, il procura di Brescia Francesco Prete ha detto chesi era nascosto in un cassettone del letto matrimoniale. Con sé aveva un borsello in cui custodiva 50inGli inquirenti bresciani hanno avuto conferma chesia stato all’estero con moglie e figlio.