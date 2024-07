Luigi Giacomo Passeri l’italiano dimenticato nel deserto egiziano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è un italianonelle carceri egiziane. Si chiama, ha 31 anni, ed è detenuto da quasi un anno per possesso di una piccola quantità di marijuana. La sua storia è l’ennesimo capitolo di una saga di indifferenza e abbandono che il nostro Paese riserva ai suoi cittadini in difficoltà all’estero. Ma non a tutti, a dire il vero.Mentre il governo si affanna per rimpatriare Chico Forti, condannato negli Usa per omicidio,langue in una cella del carcere di Badr, 65 km a est del Cairo. Un Centro di correzione e riabilitazione inaugurato in pompa magna da Al-Sisi nel 2022, ma che in pochi mesi si è guadagnato la stessa terribile reputazione del famigerato carcere di Tora. Silenzio assordante La colpa diè un piccolo quantitativo di marijuana durante una vacanza in Egitto nell’agosto 2023.