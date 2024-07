Israele uccide i suoi ostaggi | ecco la direttiva Annibale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una controversa strategia militare per prevenire la cattura dei soldati israeliani:sacrifica icon la. “meglio morti che nelle mani di Hamas” Il conflitto trae Hamas ha portato alla luce molte strategie militari controverse. Ma una in particolare si può definire la più “oscura”. Si tratta della “Hannibal” o. Questaha suscitato numerose polemiche e dibattiti etici. Diventa cruciale conoscere questa misura. Secondo varie fonti tra cui Al Jazeera, è stata applicata in modo significativo durante gli eventi del 7 ottobre 2023 e le successive operazioni israeliane. La sua attuazione e le sue implicazioni continuano a essere un argomento di acceso dibattito sia inche a livello internazionale.