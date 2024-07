In Irpinia il premio dedicato alla poesia dialettale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Confimprenditori di Avellino organizza la manifestazione “Per il Verso Giusto”, in programma i prossimi sabato 27 e domenica 28 luglio. L’evento è organizzato in partnership con il Comune di Santo Stefano del Sole, il CEIC (Centro Etnografico Campano), l’Associazione Omast Eventi e diverse realtà locali. Sarà una due giorni dedicati a storie di imprese e cultura, verrà conferito ilConfimprenditori al quale sarà affiancato il concorso di. Questo concorso ha l’obiettivo di valorizzare lain dialetto campano e di promuovere il territorio di Santo Stefano del Sole. I poeti partecipanti avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività attraverso i versi, celebrando la cultura locale, i prodotti agroalimentari e la bellezza del territorio, il tutto in un’atmosfera di “slow life”.