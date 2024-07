In centinaia per l’addio a Solfrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nonostante i 33 gradi di temperatura, alcunedi persone ieri pomeriggio si sono ritrovate nel vecchio cimitero di Riccione per dare l’ultimo saluto all’ex assessore e presidente di Aeradria, Tiziano, spirato lunedì a 86 anni. A presiedere il rito funebre in forma civile è stato il segretario del Pd Riziero Santi, che ha poi ceduto la parola a numerosi compagni di partito come Nando Piccari ex presidente del Pci, il presidente dell’Anpi Danilo Trappoli, l’assessore Marina Zoffoli, la consigliera Chiara Biagini con la fascia tricolore, tutti stretti intorno alla famiglia, soprattutto alle figlie Valentina e Silvia.