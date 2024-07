Il Viagra è passato di moda | le nuove frontiere contro la disfunzione erettile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’uso dele del Cialis in pillole è in forte calo e il motivo è presto detto. Nel 2024, uomini e ragazzi affetti dahanno l’imbarazzo della scelta tra trattamenti ben più innovativi. Oggi si può infatti optare per caramelline colorate, spray e gel acquistabili direttamente online: un’evoluzione che ha trasformato un mercato che fino a pochi anni fa sembrava dominato dalle pillole blu e gialle. Questa crescente varietà di trattamenti corrisponde a un aumento significativo dei casi di. Gli esperti stimano che entro il 2025 ben 322 milioni di uomini saranno affetti da impotenza, più del doppio rispetto ai 152 milioni stimati nel 1995. Una crescita che fa riflettere sulla portata del problema, che non risparmia nessuna fascia di età e area geografica.