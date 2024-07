Il giorno più caldo in Emilia Romagna la tregua è alle porte ma sarà breve

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 - Ilcontinua a non daree notte. Stiamo affrontando infatti i giorni più critici, nel pieno dell’ondata di calore: in l'la colonnina di mercurio sfiora i 38 gradi, in particolare nel pomeriggio, in alcune città della pianura centrale, tra cui Bologna e Imola. Al momento, oggi giovedì 11 luglio è ilpiùdella settimana. Secondo i dati in tempo reale forniti da Arpae, la temperatura più alta è a Bologna, quando attorno15 di questo pomeriggio si è arrivati alla massima di 37,6 gradi. Una vera e propria fornace che però non risparmia altre zone della regione: oltre 37 gradi anche a Imola, oltre 36 nelle province di Reggio-, Ravenna e Ferrara. Rischio calore: forte disagio in molte città Come dormire meglio con ilLe previsioni Che weekend ci aspetta? Le tendenze da lunedì 15 luglio Rischio calore: forte disagio in molte città Del resto, sulla mappa elaborata da Arpae per quanto riguarda il rischio calore, oggi (giovedì 11 luglio) è stata una giornata da codice rosso (ovvero di condizioni di forte disagio) in ben sette province dell': Bologna, Modena, Reggio, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena.