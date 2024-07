Guerra in Ucraina l' Arabia Saudita si schiera con Putin Stop all' acquisto di titoli di Stato dell' Ue L' escalation

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 11 luglio 2024) La situazione a livello mondiale rischia di precipitare, dopo la mossaa Nato di inviare gli F-16 all'per difendersi dalla Russia. L'Alleanza atlantica non si è però limitata a ribadire il sostegno a Zelensky, ma nel suo comunicato c'è molto di più. Un duro monito alla Cina, in quanto membro del Consiglio di sicurezza’Onu, invitata a "porre fine a qualsiasi forma si sostegno politico e materiale" al Cremlino. Pechino è definita "un pericolo per l'Europa e la sicurezza", insieme alla Nord Corea e all'Iran. Durissimo l'ex segretarioa Nato Stoltenberg, che ha detto che la Cina rischia di mettere in discussione "i normali rapporti" con la Nato. Intanto però si muove anche l'e non sono buone notizie per l'Ue perché - in base a quanto risulta a Il Corrierea Sera- potrebbe rifiutarsi di compraredel debito francese e di altri Paesi europei (Italia inclusa), se il G7 e l’Unione europea sequestrano le ricchezzea Russia.