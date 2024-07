Giacomo Bozzoli è stato arrestato | si trovava nella sua villa di Soiano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024), il 39enne condannato per aver ucciso lo zio nel 2015, èarreoggi. L’uomo ètrovatosuadi, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Pochi giorni prima della condanna in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto a Marcheno, in provincia di Brescia, l’8 ottobre 2015 e per la distruzione del cadavere nel forno della fonderia,si era dato alla fuga e aveva fatto perdere le proprie tracce. Come riporta Adnkronos, i carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione oggi, intorno alle 17,45, all’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del capoluogo lombardo a carico dell’imprenditore, che l’ultima volta eraripreso il 26 giugno dalle telecamere di un hotel di Marbella.