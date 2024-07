Endless Love perché e come Kemal fa arrestare Emir e Ozan

Leggi tutta la notizia su latuafonte

nelle prossime puntate divengono arrestati. I due finiscono in manette per volere di, che trova il modo per raggiungere il suo obiettivo. L'arresto avviene durante l'evento benefico organizzato da Nihan e Leyla. Mal'ingegnere riesce a faril suo nemico e il fratello della sua dolce metà? Le anticipazioni segnalano che tutto prende inizio quando Asu chiede a Tufan – suo alleato segreto – di consegnare la chiavetta Usb che contiene le immagini dell'occultamento del corpo di Linda a. Quest'ultimo ha così tra le mani la prova che inchioda i due cognati, per ciò che è accaduto cinque anni e mezzo prima.anticipazioni:faLe anticipazioni disegnalano cheè ormai stufo delle modalità con cui agisceper tenere vicino a sé la povera Nihan.