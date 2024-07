Dopo aver ricevuto il cuore di Leonardo scrive alla mamma del ragazzo | Lui vive umilmente grazie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Viareggio, 11 luglio 2024 – Chissà quante volte ha digitato quel messaggio, e poi lo ha cancellato. Cercando le parole, che non sembravano mai quelle giuste, per sfiorare il dolore di una madre che concon la perdita del figlio, ma anche per esprimerle gratitudine per il dono. Il più grande. La vita. Poi, quelle parole, le ha trovate. Semplici, ma potenti al tempo stesso: “Leo“ , “Il suobatte“. Il messaggio è arrivatodiBrownvigilia del giorno più ingiusto, proprio un anno fa Manuela Guidi Pardini salutò per l’ultima volta il suo Leo. Rimasto coinvolto il 4 luglio, insiemefidanzata Emma, in una tragico incidente stradale, mentre, abbracciati su una bicicletta, andavano al mare. Leo lottò per una settimana, Emma Genovali per due mesi.