Dal centro al mare potenziati i bus | Una grande novità per il litorale Una frequenza ogni 15 minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pisa, 11 luglio 2024 – ”Dalla cittadella fino al mar" canta l’inno del Pisa. Ora, finalmente, anche i turisti, i pendolari e i bagnanti potranno raggiungere ilpisano partendo dalla città, andata e ritorno, con mezzi che passeranno15. Si tratta del potenziamento ‘Da Pisa alin bus’ che il Comune di Pisa, insieme ad Autolinee Toscane, ha messo in campo per la stagione estiva (fino al 31 agosto). Nove nuovi mezzi a metano e a minore impatto ambientale, da 150 posti ciascuno, si aggiungono alla flotta di At. La campagna è stata presentata ieri in piazza XX Settembre, dove è stato mostrato uno dei nuovi bus autosnodati di Autolinee Toscane brandizzato con la grafica della campagna di comunicazione. Inoltre, sono state preparate locandine e manifesti che saranno affissi in città per promuovere il servizio di trasporto rivolto a cittadini e turisti.