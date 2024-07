Da Praga a Tirana le destinazioni più economiche per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Dai 3 stelle di, ai 4 stelle die i 5 stelle di Sharm El Sheikh. Sono queste lepiùdelsecondo l’ultima ricerca della piattaforma globale di viaggi Skyscanner. A, ad esempio, la tariffa media a notte in un hotel a 3 stelle è di soli 85 euro, ain un hotel a 4 stelle è di 95 euro, mentre a Sharm El Sheikh, il prezzo medio a notte in un resort lusso a 5 stelle, ad agosto, parte da 235 euro. L’81% degli italiani sarebbe tentato di prenotare un ulteriore viaggio se trovasse un’offerta di alloggio conveniente per quest’estate. Con oltre tre milioni di hotel, appartamenti, alloggi e ostelli da confrontare, Skyscanner permette ai viaggiatori di visualizzare tutte le opzioni di viaggio disponibili, indipendentemente dal budget.