Copa America Lerma stende l’Uruguay | Colombia in finale contro l’Argentina Maxi rissa finita la partita

(Di giovedì 11 luglio 2024) Charlotte (Stati Uniti), 11 luglio 2024 – Sarà laa contendere alla vittoria della2024, nell'ultimo atto della competizione che si disputerà nella notte italiana tra domenica e lunedì. Per piegare 1-0e tornare indopo ben 23 anni, ai Cafeteros è bastato il gol siglato di testa al 39' da Jeffersonsu assist di James Rodriguez. A rovinare parzialmente la festa deini, rimasti in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione in pieno recupero di Munoz, ci ha pensato però una violentascoppiata dopo il triplice fischiodietro la panchina uruguaiana, quando i tifosi delle due nazionali sono venuti a contatto e addirittura alcuni giocatori sono saliti sugli spalti – Darwin Nunez in testa – per cercare di proteggere i propri cari.