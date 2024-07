Carta dedicata a te 2024 arriva da settembre Un contributo fino a 500 euro chi potrà averla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) A partire da, entrerà in vigore la “a te”, una misura di sostegno economico prevista per le famiglie con un ISEEa 15.000annui. Questaoffre undi 500erogato in un’unica tranche annuale. Le famiglie non devono già percepire altri sussidi alla data di entrata in vigore della norma (4 giugno). Questo include l’Adi (Assegno di disoccupazione) e laacquisti. I richiedenti non devono essere fruitori di Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), Discoll (indennità di disoccupazione per i collaboratori) o cassa integrazione.Leggi anche: Il governo “ricarica” la social card: come funziona e chi ne ha diritto La “a Te” è finanziata da un fondo istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, come previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge di Bilancio 2023 e si attende che sia finalmente operativa.