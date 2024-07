Cari elettori il voto ci impone di fare diversamente da come avete votato | il ' golpetto' di Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Si parte dalla Francia, da Emmanuel, dalla lettera aperta inviata al "popolino" in cui di fatto chiede un'ammucchiata. Con alcuni distinguo, però. "Ieri pomeriggioha preso carta e penna e ha scritto ai francesi. Èse avesse scritto:, il vostrocidida. È una presa in giro - sottolinea Capezzone -, l'ennesima piroetta tecno-autoritaria, l'idea per la quale vi sia un punto superiore al riparo dei rischi della democrazia. Sostanzialmenteauspica un taglio delle estreme e, letto tra le righe, il suo messaggio è un poderoso invito alle componenti meno mélenchoniane a mollare Mélenchon e a rendersi disponibile ad operazioni più centriste".