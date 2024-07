Cantante sul caso Morgan | Schifo in questo ambiente ora cadranno tutti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Grazie a Selvaggia Lucarelli adesso il pubblico è venuto a conoscenza della denuncia fatta da Angelica Schiatti nei confronti del suo ex. L’avvocato dellaha parlato di stalking, ma ha anche mosso altre accuse, Marco Castoldi infatti avrebbe inviato messaggi in cui ha augurato la morte a Calcutta: “Gli ha augurato di morire come sua mamma, che era venuta a mancare da poco. Se è vero che ha assoldato due uomini per far male a Calcutta e Angelica? Purtroppo è vero. Poi è entrato in contatto con un uomo con precedenti penali e un altro con dei TSO alle spalle. Questi due individui avrebbero dovuto picchiare la coppia. Quindi non sono state solo parole, è passato anche all’azione. Ci sono state delle indagini e sono stati presi i telefoni di queste due persone.