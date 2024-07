Calciomercato Lecce Pongracic ceduto al Rennes | plusvalenza clamorosa!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildelsi muove in uscita con una cessione importantissima dal punto di vista economico. L’ennesima magia di Pantaleo Corvino che con 1.6 milioni di euro aveva prelevato Marindal Borussia Dortmund nella stagione 2022 e, due anni dopo, è riuscito a rivenderlo alper 15 milioni.pazzesca per il club salentino che massimizza la buona stagione di Serie A del centrale croato e anche la vetrina di Euro 2024 che ha vistoimpegnato con la Croazia, seppur in un cammino poco fortunato. L'articoloal! CalcioWeb. .