Basket | Nba verso nuovo maxi accordo media 76 miliardi dollari in 11 anni

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Nba ha trovato unper uncontratto con tv e operatoriper l’ammontare di 76diin 11. Unche garantisce che gli stipendi dei giocatori continueranno ad aumentare nel prossimo futuro e che sicuramente cambierà il modo in cui alcuni spettatori accederanno al gioco neglia venire. Secondo quanto appreso dall’Associated Press, il prossimo passo sarà l’approvazione dei contratti da parte del consiglio dei governatori della lega. L’stabilisce un record Nba sia per la sua durata che per il valore totale ed entrerà in vigore per la stagione 2025-26. Le partite continueranno ad essere trasmesse su ESPN e ABC, e ora alcune andranno anche su NBC e Amazon Prime. TNT Sports, che fa parte della famiglia televisiva della lega dagli’80, ha cinque giorni per provare a pareggiare uno degli accordi.