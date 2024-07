Bagni da rifare Quasi 7 milioni per 10 superiori e cambia il look

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Guasti e vandalismi spesso si concentrano lì: neidelle scuole. Parte dalla conta dei danni, ma anche da uno studio “sociologico“, il progetto pilota di Città Metropolitana per riqualificare i servizi igienici, stilando linee guida replicabili per il futuro e anti-vandali. Si comincia lunedì dall’istituto Moreschi (i lavori, da oltre 652mila euro, dureranno per tutta l’estate) per poi rivoluzionare iall’Agnesi di via Tabacchi (329.417 euro) e all’Alessandrini di Corbetta (141.585 euro). Si interverrà su dieci edifici, scelti in base "all’entità e alla gravità delle segnalazioni che sono state fatte dalle scuole stesse agli uffici di Città Metropolitana, attraverso la piattaforma InLinea". Gli altri istituti coinvolti sono lo Schiaparelli, il liceo Vittorio Veneto con il vicino Ettore Conti, l’istituto Bellisario, il Machiavelli, il Galilei, il Moreschi e il Virgilio.