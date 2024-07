Angurie di plastica avocado immutabili e mirtilli di silicone | vogliono avvelenarci alterando il cibo | la nuova teoria complottista di TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladel complotto sulamericano arriva direttamente da. A dar voce alle teorie cospirazioniste pare essere @kivaboddy, madre americana preoccupata per le condizioni delvenduto nei supermercati degli Stati Uniti. Lo scorso mese, infatti, la donna ha pubblicato un video sunel quale mostra agli utenti la “gommosità” di un’anguria comprata nel suo supermercato di fiducia. L’alimento, come si vede nel video, non si frantuma, nonostante la donna provi inutilmente a distruggerlo piegandolo. @kivaboddy It looks so good but tastes so bad ???? Have you had a bendable, rubbery watermelon? #rubberwatermelon #watermelon #badwatermelon ? original sound – kiva Il video ha scatenato un enorme effetto domino. Oltre alla viralità raggiunta, con oltre 35 milioni di visualizzazioni, la clip ha generato le prime teorie cospirazioniste da parte di utenti che hanno avuto esperienze simili con altri cibi acquistati al supermercato.