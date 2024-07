A Roccadaspide la Festa della civiltà contadina e della Trebbiatura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa). Un viaggio nella culturatra piattitradizione rocchese, mostre di automezzi d’epoca e un convegno sulla Dieta Mediterranea per omaggiare il mondo contadino e l’antico rito. Tutto questo è racchiuso nellache si svolgerà dal 24 al 28 luglio 2024, in località Carretiello di. L’evento, che non gode di finanziamenti pubblici e ha avuto i patrocini morali di Regione Campania, Comune di, Coldiretti Salerno e Bcc Aquara, è organizzato dall’associazione no profit “Carretiello in Evoluzione” che conta al suo interno, le famiglienota località di Carretiello di, una contradaValle del Calore conosciuta proprio per la sua vocazione agroalimentare.