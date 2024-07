50 Top Pizza I Masanielli a Caserta e Diego Vitagliano a Napoli ancora primi Terza | Confine di Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Idi Francesco Martucci, aPizzeria, a, si confermano le Migliori Pizzerie in Italia anche nel 2024, per 50 Top, la guida più influente del mondo della. Questo il verdetto annunciato ieri sera al Teatro Manzoni di, durante la seguitissima serata presentata da Federico Quaranta, volto noto della Rai. Al secondo posto, di Mario Ventura e Francesco Capece, a cui va anche il premio specialeiolo dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award. Il terzo gradino del podio è occupato da I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio. Quarta posizione per 50 Kalò di Ciro Salvo, a; la quinta posizione spetta invece a SeuIlluminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma; la sesta posizione va a Idi Sasà Martucci, a; settima posizione per Dry, di Lorenzo Sirabella, che si aggiudica anche il premiodell’Anno 2024 – Latteria Sorrentina Award, con la Margherita Provola Affumicata & Pepe Nero di Sarawak; ottava posizione per La Notizia di Enzo Coccia, a; nona posizione per la pizzeria Salvo di Francesco e Salvatore Salvo, sempre a; chiude la top ten la Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello, a Succivo, che si aggiudica anche il premio Performance dell’Anno 2024 – Robo Award.