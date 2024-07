Wimbledon 2024 | Rybakina domina Svitolina nei quarti Krejcikova supera Ostapenko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Saranno Elenae Barborale protagoniste della semifinale della parte alta del tabellone di. La kazaka, vincitrice dell’edizione 2022 dei Championships, torna in semifinale dopo anni dopo aver sconfitto Elinacon il punteggio di 6-3 6-2. Prestazionente di quella che non può non essere considerata a tutti gli effetti la favorita per il titolo a questo punto del torneo. Dall’altro lato della rete, domani, troverà un’altra campionesse Slam, ovvero la rediviva Barbora, vincitrice del Roland Garros 2021 ma da quel momento mai oltre idi finale nei successivi tornei major. Quest’anno a Melbourne si era di nuovo fermata a un passo dalla semi, non oggi. Sconfitta con il punteggio di 6-4 7-6(4) Jelenaal termine di un match in cui la lettone ha qualcosa da recriminare peril secondo set, perso dopo essersi trovata a condurre 4-1.