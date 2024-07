Ue von der Leyen esclude i Conservatori dalla maggioranza | Nessuna cooperazione strutturale Ultima chance per Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A Bruxelles il tempo scorre più veloce che nelle altre capitali europee. Mancano solo pochi giorni alle votazioni nell’Eurocamera sulle nomine Ue. Sono ore frenetiche, di contatti e trattative, dichiarazioni e colpi di scena: tutti provano a strappare l’intesa più favorevole, stando ben attenti a non perdere tutto. E dopo il cordone sanitario annunciato da Manfred Weber nei confronti dei Patrioti d’Europa, il nuovo gruppo formato per volontà del premier ungherese, Viktor Orbán, è la candidata del Ppe, Ursula von der, a dare un chiaro indirizzo alle trattative e, sulla carta, anche alla linea del prossimo mandato al Berlaymont: “Con il gruppo Ecr non ci sarà una”, ha annunciato, riportano fonti presenti all’incontro, nel corso della riunione con i liberali di Renew.