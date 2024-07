Trump sfida Biden | Un altro dibattito in settimana e una partita a golf

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – DonaldJoe. Un, "questa". E unadi. Unache il tycoon, in corsa con l'obiettivo di tornare alla Casa Bianca, ha lanciato davanti a una folla durante un comizio elettorale a Doral, in Florida. "Offro ufficialmente a Joe la possibilità di riscattarsi davanti al mondo", ha detto, dopo la performance dialdel 27 giugno e le ripercussioni sulla campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre. "Facciamo unquesta, in modo che 'sleepy' Joepossa dimostrare a tutti che ha le carte in regola per essere presidente – ha detto, mentreè impegnato al vertice Nato di Washington – Ma questa volta sarà da uomo a uomo, senza moderatori, senza esclusione di colpi".