Tour de France Pogacar non la prende bene | Vingegaard non mi ha sconfitto | abbiamo pareggiato

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Doppia beffa per Tadej, che aveva individuato in questa undicesima tappa il giorno in cui provare a mettere un’ipoteca sulde2024. E invece deve incassare un colpo durissimo da Jonas. Lo sloveno aveva dichiarato di voler attaccare sul Puy Mary: detto fatto e a trentuno chilometri dall’arrivo il classe 1999 è partito con una delle sue classiche stilettate. L’alfiere della UAE Team Emirates ha staccato tutti, aumentato addirittura il margine in discesa, ma sulla salita successiva ha dovuto subire la rimonta furibonda del danese, che ha infine addirittura vinto la volata a due sul traguardo di Le Lioran. Una frazione interpretata a fuoco fin dalla mattina, con la squadra emiratina che non ha lasciato andare via nessuna fuga pericolosa.