Tiro a volo al via a Porpeto la Coppa del Mondo Junior 2024 | i convocati dell’Italia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Italia continua ad essere una delle attrazioni principali per il. Dopo i Campionati Europei e la successiva tappa didelandata in scena a Lonato del Garda, la località friulana di Porpetto sta per aprire le porte alladel, rassegna in scena da giovedì 11 a lunedì 15 luglio che ospiterà in totale 228 tiratori provenienti da 38 Nazioni diverse. Una bella occasione per individuare, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Parigi, quali saranno i profili che potranno giocarsi le loro chance in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Domani, giovedì 11 luglio, la giornata sarà interamente dedicata gli allenamenti. Le competizioni cominceranno ufficialmente giovedì prima con il trap e, successivamente ,con lo skeet.