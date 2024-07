TennisWimbledon | Musetti in semifinale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 19.50 Impresa di Lorenzosull'erba di Wimbledon. Il 22enne di Carrara approda per la prima volta alladi uno Slam, battendo l'americano Taylor Fritz in cinque set:3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1 in 3h31'. Il prossimo avversario disarà il serbo Novak Djokovic. Fritz,n.12 Atp,parte bene, con un break fa suo il 1° set. Ci vuole il tiebreak aper vincere il 2° e 2 break per vincere il 3°. Risorge Fritz nel 4° ma con 2 Breakfa suo il match. "Non ho ancora realizzato cosa ho fatto" le sue prima parole.