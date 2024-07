Tariffe Tim WiFi Casa | offerte esclusive fino al 27 luglio per nuovi e vecchi clienti

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Timpersu mobile possono essere attivate in promozioneal 27. Ledell’operatore blu prevedono zero costi di attivazione per Time uno sconto per un anno perpiù TV. Attiva TimOfferta Sky: intrattenimento, sport e connessione a 39,90€Timin offertaal 27Leper ildidi Tim sono finalmente disponibili e sono valideal 27. Se sei già un cliente mobile di Tim o stai pensando di diventarlo, questa è l’occasione perfetta per approfittare discontate e condizioni vantaggiose. Scopriamo insieme tutte le opzioni disponibili che puoi attvare direttamente online sul sito Tim.TimQuesta tariffa prevede, sia per giàmobile sia per, inclusi nei costi: Modem TIM HUB+ Executive (5€/mese per 48 mesi) Chiamate illimitate (gratis per i primi 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi ove il cliente mantenga l’offerta attiva, poi 5€/mese).