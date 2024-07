Stalking a sfondo omofobo | sentito un vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuova udienza, ieri mattina, del processo pernei confronti di un 66enne pesarese, accusato di aver insultato per 12 anni un 46enne pesarese suodi casa apostrofandolo con epiteti del tipo "frocio sei una vergogna per tutti, fai schifo". L’imputato, difeso dall’avvocato Arturo Pardi, nega l’accusa di omofobia e afferma che i contrasti tra loro fossero solo per questioni di condominio. Il 46enne, parrucchiere, si è costituito parte civile (assistito dall’avvocato Alessandro Pagnini) e ha chiesto 50mila euro di danni. Nel 2022 l’uomo ha presentato querela raccontando che il pensionato lo offendeva ogni volta che si incrociavano e che sarebbe stato, per lui, un vero e proprio odiatore seriale. Non avrebbe risparmiato neanche frasi del tipo "ti impicco, ti ammazzo, ti schiaccio la testa, schifoso".