Quel fascista di Toni Kroos che fa impazzire gli immigrazionisti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug –faglidi mezza Europa. E non di gioia. Le parole dell’ormai ex-calciatore tedesco hanno risuonato e rimbombato generando un cataclisma difficilmente ignorabile. Parole di preoccupazione, oltre che di critica, per un sistema,lo dell’immigrazione di massa, da lui stesso ritenuto fuori controllo., nuovo “amico” deglibrutto e cattivo “” didecisamente non asseconda le visioni degli, e non è neanche la prima volta che si rende protagonista di un’affermazione chiara e netta. In questo caso, ospite al podcast della rete Zdf denominato “Lanz & Precht”, il campione ha espresso le sue perplessità sulla Germania attuale, Paese dove, riferendosi alla sua famiglia, afferma che “ci piace molto stare” anche se “non è la Germania di qualche anno fa» ha spiegato”.