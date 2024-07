Per la Francia un fallimento profondo e doloroso la Spagna l’ha portata in giro come una squadretta L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il day after dellaè un mucchio di articoli che analizzano la prestazione della nazionale guidata da Deschamps. Ieri incensavano il commissario tecnico capace di rinnovare la sua leadership. Oggi ne criticano gioco e gestione del gruppo. Ma non è l’unico responsabile. In campo vanno i giocatori e, in questo caso, parliamo di Mbappé, Dembele, Rabiot, Maignan. Insomma la personalità dello spogliatoio francese non manca.analizza il match di ieri sera e tutto il percorso francese a Euro 2024. Una brutta semifinale per la, unScrivesulla prestazione della: Non ci sarà nessuna domenica a Berlino, nessun primo titolo europeo per il tecnico Didier Deschamps. Resta solo la bruttezza di una semifinale persa con un poca passione, un ritorno a casa con qualche giorno di anticipo e la sensazione che gli azzurri abbiano dimostrato una versione incompleta di sé stessi.