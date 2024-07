Paul Mescal | Sarebbe fantastico se Il Gladiatore 2 e Wicked replicassero il Barbenheimer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024)auspica un nuovovisto che Il2 eusciranno entrambi nel weekend del Ringraziamento. Probabilmente ilè un fenomeno che non si replicherà, maci spera lo stesso e auspica di fare il bis con Il2 e, che usciranno nel weekend del Ringraziamento. "Wickdiator non suona bene, vero? Penso che la mia preferenza andrebbe probabilmente a Glicked se avesse un effetto simile a quello che ha avuto per Barbie e Oppenheimer", ha detto l'attore irlandese a Entertainment Tonight. "perché penso che questi due film non potrebbero essere più opposti, con Barbie e Oppenheimer ha funzionato. Quindi, incrociamo le dita e auguriamoci che le persone vengano a .