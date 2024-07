Offerte speciali per accedere alle terme | ecco le proposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rigenerarsi in un’oasi verde a due passi dal cuore cittadino ma ad anni luce dallo stress della quotidianità: un sogno che diventa realtà’Piscine magiche acque’ delledi Castrocaro, dove fino al 31 agosto verranno proposti biglietti d’ingresso a tariffe, per agevolare in particolare i residenti nel territorio. Dal lunedì alla domenica il biglietto d’ingresso, valido d1020 e comprensivo di accesso a piscine, percorso emozionale, lettini, ombrellone e drink di benvenuto, ha un costo di 28 euro. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, i ragazzi tra i i 7 e i 17 possonopiscine esterne con 14 euro. Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato le vasche rimangono aperte fino23: l’ingresso a partire d18 costa 20 euro e consente di godere dei benefici effetti dei bagni, del percorso emozionale, di utilizzare lettini, ombrellone, kit con accappatoio e telo, e godere di un drink di benvenuto.