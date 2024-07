Occhio alle false email dopo una prenotazione su Booking | come evitare la truffa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Il pagamento non è andato a buon fine» o «Inserisci una nuova carta per confermare la». Questi sono i messaggi che molti vacanzieri ricevonoaver prenotato sul sito di. Il messaggio non proviene dalla piattaforma e nemmeno dall’applicazione, ma tramite unache sembra provenire direttamente dalla struttura appena prenotata. Non tutti dubitato della strana comunicazione, rimettendoci in alcuni casi fino 1.500 euro. Non solo, c’è anche il problema del furto dei propri dati personali che possono essere usati a danno degli utenti per ulteriori attività illecite. In questo articolo vi spieghiamodifendervi.difendersi? Per chi ha fretta: Non fidatevi subito dell’autenticità dell’indirizzo(quello che leggete nel campo “Da:”).