Nuovi parcheggi nelle frazioni Due aree di sosta in arrivo a Capezzano Pianore e Vado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)intra. Il Comune ha preparato il documento d’indirizzo alla progettazione per realizzare duedia servizio delle: una lungo la Sarzanese, a, l’altra di fianco alle scuole elementari di. A, il nuovoo troverà spazio lungo la Sarzanese, in località La Dogana. L’intervento prevede la realizzazione di un’area diper circa 40 auto: entrata e uscita dalo si troveranno entrambe sulla Sarzanese. L’area individuata dal Comune è attualmente un fondo naturale, pressoché pianeggiante, incolto e con alcune alberature ad alto fusto che dovranno essere rimosse per realizzare l’opera. L’area, di circa 850 metri quadri, è di proprietà di un privato e dunque dovrà essere in via preliminare acquisita dal Comune.