Napoli dopo Spinazzola ufficiale anche l’arrivo di Rafa Marin

(Di mercoledì 10 luglio 2024)aver annunciato stamani l’acquisto di Leonardo, ilufficializza, difensore classe 2002 proveniente dal Real Madrid. Lo scorso anno ha giocato in prestito all’Alaves.è un nuovo giocatore delArriva dal Real Madrid per 12 milioni con un contratto quinquennale. Avrà una clausola di riacquisto di 25 milioni di euro per il 2026 e di 35 milioni di euro per il 2027. Illo annuncia sui social:is proud to be one of us! #ForzaSempre #ProudToBe#WelcomeMarín pic.twitter.com/htiFb7A9nD — Official SSC(@ssc) July 10, 2024 Arrivail tweet di De Laurentiis per dargli il benvenuto: Benvenuto! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 10, 2024 I retroscena della trattativa La Gazzetta dello Sport scriveva il 4 luglio: La formula e le cifre sono note da tempo, ciò che ancora non si sapeva del passaggio didal Real Madrid alsono i retroscena di una lunga e complessa trattativa, che ha permesso ad Antonio Conte di assicurarsi il primo mattoncino del suo nuovo muro difensivo.