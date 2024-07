Napoli Denkey nel mirino Manna prepara il colpo a sorpresa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilpunta Kevinper rivoluzionare l’attacco. L’erede di Adebayor potrebbe sostituire Simeone. I dettagli dell’operazione.su: i dettagli della trattativa Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il lha messo nelKevincome possibile rinforzo per l’attacco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giovane attaccante togolese del Cercle Brugge è diventato un obiettivo concreto per la dirigenza partenopea. Le nostre fonti ci confermano che ilsta seriamente valutando l’acquisto di, considerato in patria come l’erede di Emmanuel Adebayor. L’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle potenzialità del giocatore.