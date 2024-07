Milan Yazici nel mirino Lo sponsor è Fonseca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Tre centravanti? È possibile. Mister X, il giocatore che puntiamo, di sicuro. C’è Jovic che è già nostro. Poi dipende dalle situazioni e dall’allenatore, a seconda di quanti attaccanti gli servono". Così parlò Zlatan Ibrahimovic. Così, oltre all’obiettivo primario Morata e al serbo a cui è stato rinnovato per un altro anno il contratto, le “situazioni“ non mancano. La prima ha iniziato a circolare in tempi non sospetti: Memphis Depay. Il giocatore al momento è in Germania con la sua Olanda e ha giocato tutte le partite da titolare, al centro dell’attacco: 5 presenze, un gol e un assist, fin qui. Segni particolari: parametro zero. Il contratto del 30enne con l’Atletico Madrid (31 partite, 9 gol e 2 assist nell’ultima stagione tra Liga, Champions e Coppa del Re) è infatti scaduto a fine giugno.