La Ristopro rinforza le ali Torna a casa Filiberto Dri

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alla corte di coach Niccolai arriva il quinto elemento che è una vecchia conoscenza della Janus Fabriano per aver giocato in bianco blu in due annate molto fortunate. Dopo Centanni, Gnecchi, Pieritti Alle Carta ecco arrivare a FabrianoDri. "LaJanus Fabriano - si legge nel comunicato ufficiale della società - comunica l’ingaggio diDri per la stagione 2024/25: la guardia-alaa Fabriano dopo le annate 17-18 e 18-19. Classe 1989, 190 cm per 82 kg,è un giocatore di esperienza della categoria per aver realizzato oltre 6000 punti in Serie B; l’ex giocatore di Sant’Antimo dopo aver girovagato per mezza Italianella città della carta. In tutte le società dove ha militato non ha mai fatto mancare il suo apporto realizzativo; raramente è sceso sotto la doppia cifra di punti segnati, rendendolo uno dei giocatori più temuti con la palla in mano".