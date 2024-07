Istat produzione industriale +05%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 10.32 Nel mese di maggio l'indice destagionalizzato dellaha segnato un aumento dello 0,5% rispetto ad aprile. Lo rileva l'. Un dato che però non annulla la performance negativa dell'ultimo anno che segna una flessione tendenziale del 3,3%. Unico settore per il quale si rileva un aumento su base annua è l'energia, che segna un +2,5%. In calo invece i beni intermedi (-1,8%), i beni di consumo (-2,7%) e i beni strumentali (-6,4%). Le flessioni più ampie si registrano sui mezzi di trasporto (-11,1%).