Il Popolarismo ferma gli estremismi L’attualità dei cattolici secondo Chiapello

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In questi giorni in cui emerge sempre più un quadro politico in movimento in Europa dove il fulcro sta nella centralità del Ppe e l’affacciarsi di germi di crisi strisciante in Italia, come di consueto in un sistema fatto ad “ondate”, aprendo così a innumerevoli variabili, è stata variamente e diversamente evocata sia la cultura democratico-cristiana, radicata inscindibilmente nel, diversamente sarebbe solo quel triste mestiere di classe dirigente dal metodo moderato in perenne e inquieto girovagare, sia il problema di una uscita dall’irrilevanza politica deiche, con la complicità, forse addirittura inconsapevole (quindi più grave) della stessa dirigenza più quella squisitamente del laicato ecclesiale, dura da almeno un quarto di secolo.